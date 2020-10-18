Son dakika! Çaya devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Son dakika! Çaya devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

18.10.2020 21:39 | Son Güncelleme: 18.10.2020 21:43
Son dakika! Çaya devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Gelen son dakika haberlerine göre BURDUR'da, çaya devrilen traktörün altında kalan sürücü Zeynep Sayın (50), yaşamını yitirdi.

BURDUR'da, çaya devrilen traktörün altında kalan sürücü Zeynep Sayın (50), yaşamını yitirdi.

Burdur merkez Karaçal köyünde oturan Zeynep Sayın, 32 AV 760 plakalı traktörüyle saat 17.30 sıralarında tarlasından evine dönerken Değirmen önü mevkiinde direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkan traktör çaya devrilirken, sürücü Zeynep Sayın altında kaldı. Kazayı gören bir vatandaş tarafından traktörün altından çıkarılan Zeynep Sayın için sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeynep Sayın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Zeynep Sayın'ın acı haberi alan yakınları ise olay yerine koştu. Sayın'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika! Çaya devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Son dakika! Çaya devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 21:46:44. #1.14#
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