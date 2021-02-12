Son dakika... Çay ocağında iskambil oynayan 12 kişiye 19 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika... Çay ocağında iskambil oynayan 12 kişiye 19 bin lira ceza

12.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:24
Son dakika... Çay ocağında iskambil oynayan 12 kişiye 19 bin lira ceza

Son dakika haberi... SİVAS'ta, çay ocağında, koronavirüs tedbirlerine rağmen iskambil oynadıkları belirlenen 12 kişiye 19 bin 393 TL ceza uygulandı.

SİVAS'ta, çay ocağında, koronavirüs tedbirlerine rağmen iskambil oynadıkları belirlenen 12 kişiye 19 bin 393 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çay ocağında toplu halde kağıt oyunu oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmada, iş yerinde 12 kişinin iskambil oynadığı belirlendi. Yoğun sigara dumanının olduğu iş yerinde, sosyal mesafe ve maske kurallarına da uyulmadığı saptandı. Bu kapsamda iş yerinde bulunanlara 'İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ve Kabahatler Kanunu'nu ihlal', 'maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal'den toplam 19 bin 393 TL ceza uygulanması için tutanak tutuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Beren Saat Aleyna Tilki Meryem Uzerli Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar İzmir Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Çay ocağında iskambil oynayan 12 kişiye 19 bin lira ceza - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 11:23:34. #1.14#
title