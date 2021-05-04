Son dakika! Çay kazanını fırlatan esnafla ilgili Valilikten açıklama
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Son dakika! Çay kazanını fırlatan esnafla ilgili Valilikten açıklama

Son dakika! Çay kazanını fırlatan esnafla ilgili Valilikten açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tam kapanma nedeniyle iş yerinin geçici süreyle kapatılmasına tepki gösteren esnafın çay kazanını sokağa atıp görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine Manisa Valiliğinden yazılı açıklama geldi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tam kapanma nedeniyle iş yerinin geçici süreyle kapatılmasına tepki gösteren esnafın çay kazanını sokağa atıp görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine Manisa Valiliğinden yazılı açıklama geldi.

Yaşanan pandemi sürecinde zor günler yaşadığını belirterek işletmecisi olduğu kahvehanenin çay kazanını sokağa fırlatıp tepki gösteren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan esnaf Ufuk Üçkan hakkında Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın organlarında 'Esnaf, Çay Kazanını Fırlatarak İsyan Etti' başlıklı haberler yer almıştır. Tüm dünya olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgınıyla mücadele edilmekte, virüsün yayılım hızını engelleyerek vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun değerlendirmeleri sonucu çeşitli tedbir ve kısıtlamalar uygulanmaktadır. Salgınla mücadele sürecinde, vefat ve vaka sayılarını düşürebilmek için bazı esnaflarımızın iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmiş, bazılarının ise faaliyetlerine belirli kısıtlamalar çerçevesinde devam etmesine izin verilmiştir. Haberlere konu olan ilimiz Saruhanlı ilçesinde faaliyet gösteren kıraathane esnafımız Ufuk Üçkan'a bu süreçte Saruhanlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 19.04.2020 tarihinde 1.000 TL, 15.12.2020 tarihinde 600 TL olmak üzere toplamda 1.600 TL, Saruhanlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 'Gelir Kaybı Desteği' adı altında 3 ay boyunca 1.000' er TL olmak üzere toplam 3 bin TL ve Saruhanlı Belediye Başkanlığınca 500 TL nakdi yardım yapılmıştır. İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgınıyla mücadelede ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile faaliyetlerine ara veren ve gelir kaybı yaşayan esnafımıza devletimiz çeşitli desteklerde bulunmaktadır. Hep birlikte tedbir ve kısıtlamalara uyarak salgınla mücadelede başarılı olacağımıza ve tüm kısıtlamaların en kısa sürede kaldırılacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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