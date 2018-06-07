Son Dakika! Çavuşoğlu: Yunanistan ile Geri Kabul Anlaşmasını Dondurduk

Yunanistan'da 15 Temmuz darbe girişimine katılan darbeci askerlerin tahliye edilmesiyle ilgili soru üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın yaptığının kabul edilebilir olmadığını dile getirdi. Çavuşoğlu, "Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmamız var. Şu anda o geri kabul anlaşmasını durdurduk" dedi.

"TERÖRDEN ARINDIRILAN ŞEHİRLER GERÇEK SAHİPLERİNE VERİLECEK"

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından bir otelde Antalya, Isparta ve Burdur bölgesi gazetecilerinin katılımıyla düzenlenen "Yerel Medya Buluşmaları" toplantısına katılan Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'de ABD ile varılan yol haritasıyla ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, Münbiç'ten sonra yol haritasını Fırat'ın doğusunda da uygulamaya başlayacaklarını, bunu YPG/PKK'nın kontrol ettiği tüm bölgeler için uygulayacaklarını dile getirdi.

Mutabakatın bu yönde olduğuna değinen Çavuşoğlu, teröristlerden arındırılan şehirleri gerçek sahibi olan yerli halka teslim edeceklerini, burada da kriterin nüfus yapısı olacağını ifade etti.

YUNANİSTAN'LA GERİ KABUL ANLAŞMASI DURDURULDU

Yunanistan'da 15 Temmuz darbe girişimine katılan darbeci askerlerin tahliye edilmesiyle ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, Yunanistan'ın yaptığının kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

Yunanistan'ın darbelerden en çok çeken ülkelerden biri olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Yunanistan'da hükümet gerçekten bu konuyu çözmek istiyor. Fakat aynı zamanda görüyoruz ki Yunanistan'a batıdan çok ciddi baskı var. Hele hele Yunan yargıçlara. Onlar diyor ki Yunan yargıçlar bağımsız. Ama biz biliyoruz ki onlara batıdan çok baskı var. AB ile bir göçmen anlaşması var. Bu uygulanıyor. Bir de Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmamız var. Şu anda o geri kabul anlaşmasını durdurduk. Son mahkeme kararından sonra da Yunanistan'a yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.