Son dakika: Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar ile görüştü
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Son dakika: Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar ile görüştü

08.10.2020 13:29 | Son Güncelleme: 08.10.2020 13:33
Son dakika: Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar ile görüştü

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 15'incisi düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu (GLOBSEC) için geldiği Slovakya'da Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 15'incisi düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu (GLOBSEC) için geldiği Slovakya'da Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ile görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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