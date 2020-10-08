Son dakika: Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar ile görüştü

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 15'incisi düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu (GLOBSEC) için geldiği Slovakya'da Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ile görüştü.