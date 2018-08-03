Son Dakika! Çavuşoğlu: Tek Bir Görüşmeyle ABD ile Tüm Sorunlar Çözülmez

ABD'nin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırım kararı almasının ardından bugün kritik bir görüşme gerçekleşti. İki bakan sorunların çözümü konusunda mutabık kaldı. Pompeo, "Yaptırımlar Rahip Brunson hakkındaki ciddiyetimizi gösteriyor" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmenin yapıcı geçtiğini, sorunların çözümü için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu ise "Tek bir görüşme ile tüm sorunlar çözülmez" şeklinde açıklama yaptı.

"TEHDİT DİLİ VE YAPTIRIMLARLA BİR YERE VARILAMAYACAĞINI SÖYLEDİK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Singapur'daki 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin kısa bir açıklama yapan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

''Biraz önce Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirdim. Önce şunu söylemek isterim, ülkeler arasında sorunlar olabilir, görüş ayrılığı da olabilir. Fakat biz Türkiye olarak her zaman diplomasiyle diyalogla mutabakatla çözmeyi arzu ettik. Yaklaşımımız da her zaman böyle oldu. Tehdit diliyle ve yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını da başından beri söyledik, bugün yine tekrarladık. Bunun da iyi şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz."

"TEK GÖRÜŞMEDE TÜM SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ"

"Görüşmede, var olan sorunları nasıl çözeceğimizi, nasıl adım atacağımızı değerlendirdik. Son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Bir görüşmede bu krizlerin hepsinin çözülmesi beklenemez.''

"SORUNLARI ÇÖZME ODAKLI BİR GÖRÜŞME OLDU"

"Bu sorunları çözerken iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için, Münbiç'teki yol haritası, PKK'ya yönelik çalışma grubumuz var. Diğer alanlarda da hangi alanları atabiliriz bunu da değerlendirdik. Sorunları çözme odaklı bir görüşme oldu."

"YAPTIRIMLAR CİDDİYETİMİZİ GÖSTERİYOR"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise "Türkiye'ye yönelik yaptırımlar ABD'li rahibin iadesi konusunda çok ciddi olduğumuzun göstergesi" dedi.

ÇAVUŞOĞLU VE POMPEO 1 AĞUSTOS'TA TELEFON İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Son olarak Singapur'da yapacakları yüz yüze görüşmeden önce ABD tarafının talebi üzerine 1 Ağustos'ta telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 4 kez istişarelerde bulunmuştu.

ÇAVUŞOĞLU, JAPONYA, EDNOZEYA VE İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLARIYLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Çavuşoğlu, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le de ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.