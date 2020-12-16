Son dakika... Çavuşoğlu: "(PKK) Bu terör örgütünden Irak'ın tamamen temizlenmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Çavuşoğlu: "(PKK) Bu terör örgütünden Irak'ın tamamen temizlenmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz"

16.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:45

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu (PKK) terör örgütünden Irak'ın tamamen temizlenmesi için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz"

Son dakika... Çavuşoğlu: '(PKK) Bu terör örgütünden Irak'ın tamamen temizlenmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz'
Son dakika... Çavuşoğlu: '(PKK) Bu terör örgütünden Irak'ın tamamen temizlenmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz'
Son dakika... Çavuşoğlu: '(PKK) Bu terör örgütünden Irak'ın tamamen temizlenmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz'
Son dakika... Çavuşoğlu: '(PKK) Bu terör örgütünden Irak'ın tamamen temizlenmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi (2)
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirildi (2)
Son dakika: Adana merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika: Adana merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Bülent Turan Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ İrem Derici Haluk Bilginer
Spor Pierre Webo Yılmaz Vural Kylian Mbappe Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Samsun Galatasaray Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Çavuşoğlu: "(PKK) Bu terör örgütünden Irak'ın tamamen temizlenmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 13:48:18. #1.15#
title