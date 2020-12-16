Son dakika... Çavuşoğlu: "(PKK) Bu terör örgütünden Irak'ın tamamen temizlenmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz"

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu (PKK) terör örgütünden Irak'ın tamamen temizlenmesi için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı