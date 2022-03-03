Son Dakika | Çavuşoğlu, Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak - Haberler

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Son Dakika | Çavuşoğlu, Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Son Dakika | Çavuşoğlu, Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Son dakika habere göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Brüksel'de gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Brüksel'de gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 4 Mart 2022 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak edecektir. Toplantıda Ukrayna bağlamında yaşanan güncel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Politika

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel, Mart, Politika, Haberler

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