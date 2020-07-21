Son Dakika: Çavuşoğlu, Nijer'li mevkidaşı Ankourao ile iş birliği anlaşmalarına imza attı
Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmenin ardından iş birliği anlaşmalarına imza attı.
21.07.2020 17:15 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:20
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmenin ardından iş birliği anlaşmalarına imza attı.
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Kaynak: AA