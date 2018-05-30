Çavuşoğlu'ndan F-35 Çıkışı: "Canım Sıkıldı, Uygulamıyorum" Denilecek Bir Anlaşma Değil
Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yapılacak F-35 anlaşması ile ilgili olarak "Canım sıkıldı, uygulamam" denilecek bir anlaşma değil" ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yapılan görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
"BAŞKA YERDEN ALIRIZ"
Önceliği, ABD ile yapılan F-35 anlaşmasına veren Çavuşoğlu "Bu anlaşma 'Canım sıkıldı, uygulamıyorum' denilecek bir anlaşma değildir" ifadelerini kullandı.
Bakan konu ile ilgili ayrıca "F-35 alımı konusunda endişem yok, anlaşma hukuki. Uçaklar verilmezse ihtiyacımızı başka yerden karşılarız" dedi.
"YPG MÜNBİÇ'TEN ÇIKACAK"
ABD ile yürütülen Münbiç görüşmelerine de değinen Bakan şu ifadeleri kullandı:
Münbiç konusunda 4 Haziran'da takvim açıklanabilir. YPG çıkacak, bölgeyi Türkiye denetleyecek. Çekilmede güvenliği sağlayacağız. Anlaşırsak, modeli tüm Kuzey Suriye'de uygulayabiliriz. ABD'nin YPG-PKK bağını koparmak istediğini düşünüyorum.