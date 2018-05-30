Çavuşoğlu'ndan F-35 Çıkışı: "Canım Sıkıldı, Uygulamıyorum" Denilecek Bir Anlaşma Değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yapılan görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BAŞKA YERDEN ALIRIZ"

Önceliği, ABD ile yapılan F-35 anlaşmasına veren Çavuşoğlu "Bu anlaşma 'Canım sıkıldı, uygulamıyorum' denilecek bir anlaşma değildir" ifadelerini kullandı.

Bakan konu ile ilgili ayrıca "F-35 alımı konusunda endişem yok, anlaşma hukuki. Uçaklar verilmezse ihtiyacımızı başka yerden karşılarız" dedi.

"YPG MÜNBİÇ'TEN ÇIKACAK"

ABD ile yürütülen Münbiç görüşmelerine de değinen Bakan şu ifadeleri kullandı:

Münbiç konusunda 4 Haziran'da takvim açıklanabilir. YPG çıkacak, bölgeyi Türkiye denetleyecek. Çekilmede güvenliği sağlayacağız. Anlaşırsak, modeli tüm Kuzey Suriye'de uygulayabiliriz. ABD'nin YPG-PKK bağını koparmak istediğini düşünüyorum.