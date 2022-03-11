Son Dakika | Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Botchwey ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile görüşmesinden görüntüler ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile bir araya geldi.

AA / Güncel