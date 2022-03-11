Son Dakika | Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Botchwey ile görüştü - Haberler

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Son Dakika | Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Botchwey ile görüştü

AA - Güncel
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Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile görüşmesinden görüntüler ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile görüşmesinden görüntüler ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile bir araya geldi.

Son Dakika | Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Botchwey ile görüştü

AA / Güncel

Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Gana, Güncel, Haberler

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