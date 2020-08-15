Son dakika! Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nde Son dakika gündem haberi... Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'ndeDominik Cumhuriyeti (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in yemin törenine katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ne geldi.

Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nde

Dominik Cumhuriyeti (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in yemin törenine katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ne geldi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in yemin törenine katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ndeyiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA