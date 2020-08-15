Son dakika! Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nde
Son dakika gündem haberi... Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'ndeDominik Cumhuriyeti (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in yemin törenine katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ne geldi.
15.08.2020 10:36 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:50
Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nde
Dominik Cumhuriyeti (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in yemin törenine katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ne geldi.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in yemin törenine katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ndeyiz' ifadelerini kullandı.
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Kaynak: DHA