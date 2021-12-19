Son dakika: Çatıdan düşen 12 yaşındaki çocuk öldü - Haberler
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Son dakika: Çatıdan düşen 12 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika: Çatıdan düşen 12 yaşındaki çocuk öldü
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ADIYAMAN'da 2 katlı evin çatısından düşerek yaralanan Yusuf Alabay (12), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da 2 katlı evin çatısından düşerek yaralanan Yusuf Alabay (12), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı evine çatısına çıkan Suriye uyruklu Yusuf Alabay, dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Durumu fark eden yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Yusuf, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alabay'ın cenazesi, otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Adıyaman

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri

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