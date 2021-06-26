Son Dakika | Çatıdan düşen 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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Son Dakika | Çatıdan düşen 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Çatıdan düşen 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Samsun'da meydana gelen iş kazasında çatıdan düşen 2 kişiden 1'i hayatını kaybettiği, diğeri ağır yaralandı.

Çatıdan düşen 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da meydana gelen iş kazasında çatıdan düşen 2 kişiden 1'i hayatını kaybettiği, diğeri ağır yaralandı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın çatı tamirini yapan Musa Kukul ve Selahattin Akçan bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü. Sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Musa Kukul yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Özel bir hastaneye kaldırılan Selahattin Akçan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | Çatıdan düşen 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Son Dakika | Çatıdan düşen 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Son Dakika | Çatıdan düşen 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Son Dakika | Çatıdan düşen 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

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