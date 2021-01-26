Son Dakika | Çatıda mahsur kalan yavru kediyi itfaiyeciler kurtardı
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Son Dakika | Çatıda mahsur kalan yavru kediyi itfaiyeciler kurtardı

26.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:53
Son Dakika | Çatıda mahsur kalan yavru kediyi itfaiyeciler kurtardı

Gelen son dakika haberlerine göre Gelibolu'da bir evin çatısında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gelibolu'da bir evin çatısında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçe merkezindeki Tuğsavul Caddesinde bir binanın çatısına çıkan yavru kedinin buradan inemediğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler çatıdaki kediyi kurtardı.

İki gün boyunca çatıda kaldığı öğrenilen yavru kediye vatandaşlarca su ve mama verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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