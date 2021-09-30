Son dakika... ÇATIDA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

BİLECİK'te 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatı henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu alevlere kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.