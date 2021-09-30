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Son dakika... ÇATIDA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre BİLECİK'te 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BİLECİK'te 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatı henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu alevlere kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika... ÇATIDA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Son dakika... ÇATIDA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Son dakika... ÇATIDA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Son dakika... ÇATIDA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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