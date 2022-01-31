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Son dakika... Çatı yangınında can pazarı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Çatı yangınında can pazarı

Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan yabancı uyruklu 5'i çocuk 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın saat 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sümbül Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı gören mahalle sakinleri durumu İnegöl itfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yerine ulaşan ekipler, evde mahsur kalan 5'i çocuk 7 kişiyi kurtardılar. Yangın büyümeden söndürüldü. Kurtarılan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - BURSA

Son dakika... Çatı yangınında can pazarı

Son dakika... Çatı yangınında can pazarı

Son dakika... Çatı yangınında can pazarı

Son dakika... Çatı yangınında can pazarı

Son dakika... Çatı yangınında can pazarı

Son dakika... Çatı yangınında can pazarı

Son dakika... Çatı yangınında can pazarı

Son dakika... Çatı yangınında can pazarı

Son dakika... Çatı yangınında can pazarı

Son dakika... Çatı yangınında can pazarı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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