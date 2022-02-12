Son dakika! Çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika! Çatı katında çıkan yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Büyükdere mahallesindeki 6 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 acil itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Çarşıbaşı, Vakfıkebir, Beşikdüzü, Akçaabat ve Ortahisar Grup Amirliği personeli olay yerine hareket etti. 7 araç ve 15 personel ile yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. - TRABZON

Son dakika! Çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Çatı katında çıkan yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Çarşıbaşı, Trabzon, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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