Son dakika! Çatalca'da otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü
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Son dakika! Çatalca'da otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü

21.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:34
Son dakika! Çatalca'da otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü

Son dakika gelişmesine göre Çatalca'da meydana gelen trafik kazasında, hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çatalca'da meydana gelen trafik kazasında, hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çatalca Yolu Caddesi İstanbul istikametinde seyir halinde olan 34 BJR 026 plakalı hafriyat kamyonun sürücüsü, trafiğin yavaşlaması üzerine durdu.

Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan 34 DF 9457 plakalı otomobilin sürücüsü Nagehan Ö. duramayarak kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Nagehan Ö. yapılan tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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