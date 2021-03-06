Son dakika! Çataklı, salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar 40 milyon 835 bin denetim ile 469 bin ihbar ve şikayet üzerine kontrol yapıldığını bildirdi.

Edinilen son dakika haberine göre Çataklı, salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar 40 milyon 835 bin denetim ile 469 bin ihbar ve şikayet üzerine kontrol yapıldığını bildirdi.