Son dakika! Çataklı, salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar 40 milyon 835 bin denetim ile 469 bin ihbar ve şikayet üzerine kontrol yapıldığını bildirdi.
06.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:21
Edinilen son dakika haberine göre Çataklı, salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar 40 milyon 835 bin denetim ile 469 bin ihbar ve şikayet üzerine kontrol yapıldığını bildirdi.
Çataklı, salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar 40 milyon 835 bin denetim ile 469 bin ihbar ve şikayet üzerine kontrol yapıldığını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici