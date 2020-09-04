Son Dakika | Çarşamba'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem haberi: Samsun'un Çarşamba ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
04.09.2020 10:27 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:30
Samsun'un Çarşamba ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çarşamba'dan Ayvacık istikametine giden Erhan Kargı idaresindeki 55 RM 093 plakalı otomobil aynı istikamete seyir halindeki Onur Özcan'ın kullandığı 55 YE 287 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Zeynep Özcan yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA