Son dakika! Çarşamba Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü
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Son dakika! Çarşamba Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü

12.11.2020 15:19 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:23
Son dakika! Çarşamba Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü

Son dakika gündem haberine göre Çarşamba Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında ilçedeki muhtarlara ve eşlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında eğitim verilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Çarşamba Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında ilçedeki muhtarlara ve eşlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında eğitim verilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ile İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç arasında imzalanan proje, Sağlık Bakanlığı ile Samsun Valiliğinin onayıyla hayata geçiriliyor.

Oruç, Çarşamba Göl Restoran'da düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, eğitimler sayesinde sağlığın korunması ve sürdürülmesi, bireyin sağlık bilgisine ulaşma, anlama ve kullanma becerilerinin artacağını söyledi.

Bireyin kendisinin ve toplumun sağlığını iyileştirmek amacıyla Kovid-19 hakkında bilgi, beceri, kendine güven düzeyine ulaşmasını sağlamanın amaçlandığını anlatan Oruç, "Eğitim alan kişilerle whatsApp ve diğer sosyal medya grupları aracılığıyla tarafımızdan hazırlanan eğitim sunumları, broşürler ve hatırlatıcı mesajlar paylaşılarak koruyucu tedbirlerin sürdürülmesi sağlanacak. Muhtarlarımız ve eşleri de yakın çevreleri ile bu iletileri paylaşarak salgının önlenmesine yönelik bilgilendirmeler yapacak. 6 aylık sürede eğitim faaliyetleri sürdürülerek küçük grup eğitimi yöntemi ile 286 kişinin Kovid-19 sağlık okuryazarlığı sağlanacaktır." dedi.

Doğan da muhtarların vatandaşlarla iletişiminin önem taşıdığını dile getirdi.

Salgın hastalık konusunda muhtarların önemli fonksiyon üstlendiğine dikkati çeken Doğan, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs enfeksiyonuna karşı yeni önlemler alınmaya başlandı. Çarşamba Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Çarşamba Muhtarlar Derneğinin destek verdiği Kovid-19 sağlık okur yazarlığı eğitim çalışması ile ilçemizdeki 143 muhtar ve eşleri olmak üzere 286 kişiye eğitim verilecek. Eğitimlerde maske, mesafe, hijyen tedbirleri alınarak yapılacak. Pandemi sürecine bağlı olarak yüz yüze eğitimler yapılamadığı takdirde uzaktan erişim yöntemleri le eğitim tamamlanacak." diye konuştu.

Programa Kaymakam Şükrü Yıldırım, Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Şevki Gülay, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Veysel Oduncu, Çarşamba Gençlik Merkezi Müdürü Ramazan Katoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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