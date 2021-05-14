Son dakika! Çarşamba Belediye Başkanı Doğan'dan yaşlılara ve şehit ailelerine bayram ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika! Çarşamba Belediye Başkanı Doğan'dan yaşlılara ve şehit ailelerine bayram ziyareti

Son dakika! Çarşamba Belediye Başkanı Doğan'dan yaşlılara ve şehit ailelerine bayram ziyareti
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede yaşayan yaşlıları ve şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede yaşayan yaşlıları ve şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Başkan Halit Doğan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ile birlikte yaşlıları ve vatan uğruna evlatlarını toprağa veren şehit ailelerini ziyaret etti.

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel günlerinden biri olan Ramazan Bayramı'nın bu yıl da salgın nedeniyle evlerde geçeceğini vurgulayan Doğan, "Bayramlar kardeşlik duygularının pekiştiği; sevgi, dayanışma, yardımlaşma ve huzur ortamını içinde barındıran yegane günlerdir. Salgın sebebiyle bu yıl bayramımızı sevdiklerimizden uzakta geçireceğiz. Büyüklerimizin ellerini öpemeyecek, akraba ziyaretleri gerçekleştiremeyeceğiz. Sağlımız için evlerde kalmamız gereken günlerden geçiyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle bir sonraki bayramı sevdiklerimizle yan yana, neşe ve sevinç içinde geçireceğiz." dedi.

Büyüklerin hayır duasını almanın, yüzlerinde bir nebze tebessüm oluşturabilmenin çok değerli olduğunu vurgulayan Doğan, "Biz de bayramımız buruk geçmesin, büyüklerimiz bizler için ne kadar önemli ve kıymetli olduklarını bir kez daha hatırlasınlar diye onları ziyaret ettik. Vatan uğruna evlatlarını toprağa vermiş şehit ailelerimizin bayramını kutladık ve şehitlerimizi dualarla andık. Al bayrağımızın altında huzurlu bir şekilde bayramımızı kutlayabiliyorsak aziz şehitlerimiz sayesindedir. Bugün ilk kıblemiz, Müslümanların mabedi Mescid-i Aksa'dan gelen şehit haberlerini üzüntü ile takip ediyoruz. Dualarımız Müslüman kardeşlerimizle birlikte. Yapılan insanlık dışı saldırıları kınıyorum. Bayrama ulaştığımız bugünlerde Rabbim tüm Müslüman kardeşlerimizi korusun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

Son dakika haberi | İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 119'a yükseldi.
Son dakika haberi | İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 119'a yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir baba ile 3 çocuğu şehit oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir baba ile 3 çocuğu şehit oldu
Son dakika! İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu
Son dakika! İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Hande Erçel Kenan Doğulu Demet Akalın
Spor Gökhan Töre Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Çarşamba Belediye Başkanı Doğan'dan yaşlılara ve şehit ailelerine bayram ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 12:53:10. #1.14#

title