Son dakika! Çarşamba Belediye Başkanı Doğan'dan yaşlılara ve şehit ailelerine bayram ziyareti

Son dakika haberler: Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede yaşayan yaşlıları ve şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede yaşayan yaşlıları ve şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Başkan Halit Doğan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ile birlikte yaşlıları ve vatan uğruna evlatlarını toprağa veren şehit ailelerini ziyaret etti.

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel günlerinden biri olan Ramazan Bayramı'nın bu yıl da salgın nedeniyle evlerde geçeceğini vurgulayan Doğan, "Bayramlar kardeşlik duygularının pekiştiği; sevgi, dayanışma, yardımlaşma ve huzur ortamını içinde barındıran yegane günlerdir. Salgın sebebiyle bu yıl bayramımızı sevdiklerimizden uzakta geçireceğiz. Büyüklerimizin ellerini öpemeyecek, akraba ziyaretleri gerçekleştiremeyeceğiz. Sağlımız için evlerde kalmamız gereken günlerden geçiyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle bir sonraki bayramı sevdiklerimizle yan yana, neşe ve sevinç içinde geçireceğiz." dedi.

Büyüklerin hayır duasını almanın, yüzlerinde bir nebze tebessüm oluşturabilmenin çok değerli olduğunu vurgulayan Doğan, "Biz de bayramımız buruk geçmesin, büyüklerimiz bizler için ne kadar önemli ve kıymetli olduklarını bir kez daha hatırlasınlar diye onları ziyaret ettik. Vatan uğruna evlatlarını toprağa vermiş şehit ailelerimizin bayramını kutladık ve şehitlerimizi dualarla andık. Al bayrağımızın altında huzurlu bir şekilde bayramımızı kutlayabiliyorsak aziz şehitlerimiz sayesindedir. Bugün ilk kıblemiz, Müslümanların mabedi Mescid-i Aksa'dan gelen şehit haberlerini üzüntü ile takip ediyoruz. Dualarımız Müslüman kardeşlerimizle birlikte. Yapılan insanlık dışı saldırıları kınıyorum. Bayrama ulaştığımız bugünlerde Rabbim tüm Müslüman kardeşlerimizi korusun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman