Son dakika... Çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü, tampon parçasından yakalandı
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Son dakika... Çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü, tampon parçasından yakalandı

25.11.2020 17:09 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:12
Son dakika... Çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü, tampon parçasından yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre KAHRAMANMARAŞ'ta çarptığı bisiklet sürücüsü Kemal Kozan'ın (34) ölümüne neden olup, olay yerinden kaçtığı iddia edilen Yasin P. (29), polis tarafından yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta çarptığı bisiklet sürücüsü Kemal Kozan'ın (34) ölümüne neden olup, olay yerinden kaçtığı iddia edilen Yasin P. (29), polis tarafından yakalandı. 3 yıl önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıkan Yasin P., kaza yerinde otomobilinden düşen tampon parçasından bulundu.

Kaza, gece saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu Arsan kavşağı yakınında meydana geldi. Devriye gezen polis, yolda hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. Polisin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, ölen kişinin Kail Kozan olduğunu ve elektrikli bisikletiyle giderken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

TAMPON PARÇASINDAN ARACI TESPİT ETTİLER

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Kaçan aracı ve sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaza yerinde Kozan'a çarpan araçtan düşen tampon parçası buldu. Ekipler, tampon parçasının bir hafif ticari araca ait olduğunu belirledi. Kazanın olduğu yerdeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, aracın plakasından sürücünün Yasin P. olduğunu tespit etti.

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ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yasin P.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Hasarlı aracı ise iş yerinin yakınında bulundu. Emniyete götürülen Yasin P.'nin babasına ait tamirhanede çalıştığı, 3 yıl önce de ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıktı.

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Son dakika... Çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü, tampon parçasından yakalandı
Son dakika... Çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü, tampon parçasından yakalandı
Son dakika... Çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü, tampon parçasından yakalandı
Son dakika... Çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü, tampon parçasından yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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