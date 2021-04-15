Son dakika: CardFinans'tan ramazan ayına özel 100 TL'ye varan ParaPuan hediye

Son dakika haberler: CardFinans bireysel kredi kartı sahipleri, ramazan ayı boyunca tek seferde yapacakları her 125 TL ve üzeri market harcamaya 10 TL, toplamda 100 TL'ye varan ParaPuan kazanacak.

CardFinans bireysel kredi kartı sahipleri, ramazan ayı boyunca tek seferde yapacakları her 125 TL ve üzeri market harcamaya 10 TL, toplamda 100 TL'ye varan ParaPuan kazanacak.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, 12 Nisan-12 Mayıs 2021'de geçerli olacak kampanya kapsamında kart sahipleri, harcama yapmadan önce "RAMAZAN" yazıp 2273'e SMS göndererek ya da QNB Finansbank Cep ve internet şubesi, çağrı merkezi ve ATM kanallarından kampanyaya katılabilecek.

Kampanya kapsamında kazanılan ParaPuan'lar, 30 Haziran 2021'e kadar kullanılabilecek.

Kampanya ayrıca, internetten yapılacak market alışverişlerini de kapsayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu