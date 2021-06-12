Son dakika... Çapa makinesine ayağını kaptıran 8 yaşındaki çocuk yaralandı
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Son dakika... Çapa makinesine ayağını kaptıran 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Son dakika... Çapa makinesine ayağını kaptıran 8 yaşındaki çocuk yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da ayağını bahçede çalışan çapa makinesine kaptıran 8 yaşındaki çocuk yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da ayağını bahçede çalışan çapa makinesine kaptıran 8 yaşındaki çocuk yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, kent merkezi Ataköy Mahallesi Küme evler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.T. (8) yaşındaki çocuk bahçede çalışan çapa makinesine henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü ayağını kaptırdı. Kanlar içinde kalan küçük çocuk aile üyeleri tarafından özel araçla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü. Küçük çocuk burada tedavi altına alınırken, olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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