Son dakika... Çankırı'da yılbaşı öncesinde sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
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Son dakika... Çankırı'da yılbaşı öncesinde sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika... Çankırı'da yılbaşı öncesinde sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Çankırı'da, yılbaşı gecesi öncesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 56 litre sahte içki ele geçirildi.

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'da, yılbaşı gecesi öncesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 56 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'da yaşayan İ.A. (51) isimli bir şahsın sahta alkollü içki operasyonu ürettiği bilgisine ulaşan Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından şahsın kent merkezinde ve merkez ilçeye bağlı Aşağıyanlar köyünde bulunan ikametine operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 40 litre sahte rakı, 16 litre sahte viski olmak üzere toplam 56 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili İ.A. isimli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

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