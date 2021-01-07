Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

07.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:38
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen şahıslara yönelik Çerkeş ilçesinde 3 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeği "Ofset"in de kullanıldığı operasyonda, 579 gram sentetik kannabinoid, 60 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili G.B, T.D. ve M.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerden G.B. ve T.D. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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