Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli suçüstü yakalandı
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Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli suçüstü yakalandı

13.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:53

Çankırı'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Çankırı'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çerkeş ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda Y.B, A.Ç, A.B. ve A.Ç. uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalandı.

Şüphelilere ait araç ve üzerlerinde narkotik köpeği desteğiyle yapılan aramada 110 gram uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli suçüstü yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli suçüstü yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli suçüstü yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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