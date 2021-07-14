Son dakika: Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika: Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonlar sürüyor. Bu neticede ekipler tarafından Şabanözü ilçesinde 2 şüpheli şahsın evinde arama yapıldı. Y.A. ve İ.M. isimli şahısların evinde yapılan aramada, 85 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5 gram kubar esrar, 7 kök kenevir bitkisi, 1 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yapılan arama sonrasında yakalanan Y.A. ve İ.M. isimli şahıslar gözaltına alındı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yer Adana! Uyuşturucu bağımlısı genç kız engelli kardeşine, anne ise muhabirlere saldırdı
Yer Adana! Uyuşturucu bağımlısı genç kız engelli kardeşine, anne ise muhabirlere saldırdı
Son dakika... Aşırı dozda uyuşturucu alan genç direksiyon başında hayatını kaybetti
Son dakika... Aşırı dozda uyuşturucu alan genç direksiyon başında hayatını kaybetti
Tatil hayaliyle yola çıkmışlardı! Uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybetti, arkadaşı yıkıldı
Tatil hayaliyle yola çıkmışlardı! Uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybetti, arkadaşı yıkıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Vahap Seçer Mustafa Demir Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Burak Elmas Alper Yılmaz Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 19:49:03. #1.14#

title