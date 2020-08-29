Son Dakika | Çankırı'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Son Dakika | Çankırı'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberine göre Çankırı'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Son Dakika | Çankırı'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
29.08.2020 01:05 | Son Güncelleme: 29.08.2020 01:05

Çankırı'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bora Ayrancı yönetimindeki traktör, Yapraklı ilçesi Şeyh Osman (Tatlıpınar) köyünde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile traktörde bulunan Elif ve Hanife Ayrancı yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hanife Ayrancı (49) kurtarılamadı.

Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

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