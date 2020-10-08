Son dakika: Çankırı'da tartışma sırasında tabancayla vurulan bir kişi öldü
08.10.2020 21:13 | Son Güncelleme: 08.10.2020 21:16
Son dakika gelişmesine göre Çankırı'da, tartışma sırasında tabancayla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.
Çankırı'da, tartışma sırasında tabancayla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.
Ünür köyünde, Osman T. ile İsmail G. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Osman T'nin tabancayla ateş ettiği İsmail G'nin, ihbar üzerine köye gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüpheli Osman T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın