Son dakika: Çankırı'da ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi
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Son dakika: Çankırı'da ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi

21.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:26
Son dakika: Çankırı'da ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi

Son dakika haberler: Çankırı'da jandarma ekiplerince bir ağılda yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Çankırı'da jandarma ekiplerince bir ağılda yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Merkeze bağlı Çatalelma köyü Deliağıl mevkisinde jandarma ekiplerince R.Ö. ve O.Ö. isimli şahıslara ait ağılda arama gerçekleştirildi.

Aramada ruhsatsız av tüfeği ile kurusıkı tabanca ile fişek ele geçirildi.

Ağıl sahibi O.Ö. isimli şahsa toplamda 2 bin 452 lira para cezası uygulanırken ele geçirilen silah ve fişeklere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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