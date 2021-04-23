Son dakika haber! Çankırı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Çankırı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haber! Çankırı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kentte uyuşturucu maddenin yanı sıra silah kaçakçılık yapanlara yönelik çalışma düzenlendi. Bu neticede, Çerkeş ve Atkaracalar ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğinin de katılımıyla söz konusu adres ve araçlarda yapılan aramalarda 22 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 2 sentetik hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 146 tabanca fişeği ile 3 silah şarjörü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında T.A, H.K, M.B, S.Y, Ş.S, S.H. ve T.H. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - ÇANKIRI

Son dakika haber! Çankırı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

5 kişinin öldüğü kazada şoförün idrar örneği döküldü, uyuşturucu etkisi belirlenemedi
5 kişinin öldüğü kazada şoförün idrar örneği döküldü, uyuşturucu etkisi belirlenemedi
Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi
Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Vedat Bilgin Vladimir Putin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Toprak Sergen
Spor Ömer Ali Ünal Karaman Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Çankırı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 14:57:37. #1.16#

title