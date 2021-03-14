Son dakika! Çankırı'da bir köy karantinaya alındı
14.03.2021 22:33 | Son Güncelleme: 14.03.2021 22:37
Son dakika haberler: Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Topuzsaray köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Topuzsaray köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Topuzsaray köyünde pozitif vakaların artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun köyün 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdiği belirtildi.
Açıklamada, köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alındığı ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın