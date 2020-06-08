Son Dakika: Çankırı Belediyesi sokak hayvanları için 630 kilogram mama dağıttı Son dakika haberleri: Çankırı Belediyesi tarafından 2020 yılının ilk yarısında sokak hayvanları için 630 kilogram mama dağıtıldığı bildirildi.

Çankırı Belediyesi tarafından 2020 yılının ilk yarısında sokak hayvanları için 630 kilogram mama dağıtıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınında da sokak hayvanlarına destek olduklarını belirtti. Yaz ve kış aylarında sokak hayvanlarının beslenme, bakım ve tedavisi için belediye ekiplerinin 6 ayda 630 kilogram mama dağıtımı yaptığını, 850 sokak hayvanının da acil ve tıbbi müdahalesinin gerçekleştirildiğini ifade eden Esen, şunları kaydetti:

"630'u köpek, 220'si kedi olmak üzere yardıma muhtaç 850 sokak hayvanı ise veteriner hekim gözetiminde acil ve tıbbi müdahaleden geçti. Baykuş, leylek, karga, kaplumbağa, kirpi, şahin gibi 62 yaban hayvanının ilk yardım ve acil müdahalesi de gerçekleştirildi. Virüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokaklarımızda insan yoğunluğunun azalması ve iş yerlerinin kapalı olması sebebi ile sokak hayvanlarımızın yiyeceklere ulaşmasını ve sağlık sorunlarına acilen müdahale edilmesini sağladık. Çankırı Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın da desteği ile can dostlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA