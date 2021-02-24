Son Dakika | Çankırı Belediye Başkanı Esen Kovid-19 aşısı oldu

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'e, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esen, Çankırı Devlet Hastanesinde ilk doz aşısını yaptırdı.

Esen, Türkiye'nin salgın sürecinde aşı politikasını istikrarlı bir şekilde uygulayan ülkelerden olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarına gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür eden Esen, "Sağlık ekiplerimiz, kar kış demeden evinden çıkamayan büyüklerimizin ayağına kadar giderek onlara aşı imkanı sağladı. Sırası gelince herkesin aşıyı yaptırmasının salgını yenmekte önemli olduğunu düşünüyorum. Aşımızı olsak dahi rehavete kapılmak yok, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edeceğiz. Bu zorlu sürecin hep birlikte üstesinden gelerek sağlıklı ve rahat günlerimize bir an evvel kavuşmamamızı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın