Son Dakika | Canik Hükümet Konağı yükseliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Canik Hükümet Konağı yükseliyor

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Haberler | Yerel

Son dakika haber: Canik Hükümet Konağı yükseliyor Vali Dağlı: "Vatandaşlarımız kamu hizmetine daha kolay ulaşacak" Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İçişleri Bakanlığı yatırım programına alınan Canik Hükümet Konağı ile kamu hizmetinin kalitesi ve hizmet standartlarının arttırılacağını söyledi.

Canik Hükümet Konağı yükseliyor

Vali Dağlı: "Vatandaşlarımız kamu hizmetine daha kolay ulaşacak"

SAMSUN - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İçişleri Bakanlığı yatırım programına alınan Canik Hükümet Konağı ile kamu hizmetinin kalitesi ve hizmet standartlarının arttırılacağını söyledi.

Toplam inşaat alanı 6 bin 757 m2 olarak projelendirilen Canik Hükümet Konağı tamamlandığında Kaymakamlık, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Tapu Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ile İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başta olmak üzere Canik'te faaliyet gösteren birçok kamu kurum ve kuruluşunun hizmet vermesi planlanıyor.

Projeyi yerinde inceleyen Vali Dağlı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı. Canik Hükümet Konağı ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Zülkif Dağlı, "Her geçen gün gelişen ve artan nüfusuyla Samsunumuzun sanayi ve ticaret merkezlerinden olan Canik ilçemizde, inşaat süreci devam eden Hükümet Konağımız, her türlü teknik detay değerlendirilerek tasarlanmıştır. Fiziki şartları itibarıyla çağın gereklerine ve ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde projelendirilen Hükümet Konağımız ayrıca geleneksel mimari dokusuyla tarihi ve kültürel değerlerimizi de yansıtacaktır. İlçemizde hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarımız projenin tamamlanmasıyla tek bir adreste toplanacak, böylece vatandaşlarımızın, sunulan kamu hizmetine ulaşması daha hızlı, yürütülen iş ve işlemler daha sağlıklı ve daha etkin olacaktır. Yeni hizmet binamızın şehrimize ve Canik ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni projeler ve yeni yatırımlarla Samsunlu hemşehrilerimize ve bölgemizin gözdesi şehrimize yeni değerler kazandıracağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Son Dakika | Canik Hükümet Konağı yükseliyor
Son Dakika | Canik Hükümet Konağı yükseliyor
Son Dakika | Canik Hükümet Konağı yükseliyor
Son Dakika | Canik Hükümet Konağı yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Antony Blinken Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ünal Aysal Şenol Güneş Roland Garros Sergen Yalçın Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Canik Hükümet Konağı yükseliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 13:08:48. #1.14#

title