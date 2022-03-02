Son dakika! Çanakkale ve Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu:  15 gözaltı - Haberler

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Son dakika! Çanakkale ve Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu:  15 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika! Çanakkale ve Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu:  15 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre ÇANAKKALE ve Balıkesir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE ve Balıkesir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale ve Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu düzenledi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliden 15'i gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan, narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda 2 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 uyuşturucu hazırlama aparatı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği, 54 tabanca mermisi ve 1 bıçak ele geçirildi.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, firari 2 kişinin arandığı bildirildi.


Son dakika! Çanakkale ve Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu:  15 gözaltı

Son dakika! Çanakkale ve Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu:  15 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu Operasyonu, Çanakkale, Balıkesir, Güncel, Haberler

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