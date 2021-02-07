ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
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ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

07.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 07.02.2021 13:04
ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Çanakkale ve Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale ve Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik Çanakkale merkez, Çan ve Biga ilçeleri ile Balıkesir'in Gönen ilçesinde 14 adrese sabaha karşı operasyon başlattı.

Müdürlüğe bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat şubelerinin yanı sıra Biga Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu adreslerde arama yaptı.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, çok sayıda uyuşturucu ile sentetik hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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