Son dakika! Çanakkale Valisi Aktaş'tan Ayvacık'ta Jandarma Uygulama Noktasına Denetim
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Son dakika! Çanakkale Valisi Aktaş'tan Ayvacık'ta Jandarma Uygulama Noktasına Denetim

Son dakika! Çanakkale Valisi Aktaş'tan Ayvacık'ta Jandarma Uygulama Noktasına Denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ayvacık Jandarma Kontrol Noktası'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan kontrol çalışmalarını denetledi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ayvacık Jandarma Kontrol Noktası'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan kontrol çalışmalarını denetledi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan'ın da bulunduğu denetlemede Vali İlhami Aktaş, kontrol noktasında görev yapan jandarma personellerinden alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.

Çanakkale genelinde giriş çıkış noktalarında kolluk birimleri tarafından sıkı denetimler gerçekleştirildiğini belirten Aktaş, vatandaşların alınan önlemlere ve hijyen kurallarına riayet etmelerinin salgının yayılmasının önlenmesinde hayati önem taşıdığını ifade etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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