Son dakika: ÇANAKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu (1)

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Gelen son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü" şantiye alanını ziyaret edip gazetecilere açıklamalarda bulundu.