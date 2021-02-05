Son dakika: ÇANAKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu (1)
05.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:45
Gelen son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü" şantiye alanını ziyaret edip gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü" şantiye alanını ziyaret edip gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay