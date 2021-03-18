Son dakika! Çanakkale şehitleri için tramvayda saygı duruşu

Son dakika haberleri... KOCAELİ'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla asker üniforması giyen 2 kişi, durdurup bindikleri tramvayda yolculara Türk bayrağı dağıttı.

KOCAELİ'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla asker üniforması giyen 2 kişi, durdurup bindikleri tramvayda yolculara Türk bayrağı dağıttı. Ardından Çanakkale şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu.

İzmit'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale savaşlarında dönemin askeri üniformasını giyen 2 kişi, tramvayı durdurdu. Tramvaya binen bu kişiler, ellerindeki Türk bayraklarını yolculara dağıttı. Yolcuların alkış yağmuruna tutmasının ardından Çanakkale şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ