Son dakika: Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika: Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika: Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Birol Güngördü - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Tavaklı köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce 8 arazöz, 2 helikopter ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

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