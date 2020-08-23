Son Dakika | ÇANAKKALE Gün batımını izlerken uçurumdan düşen mühendis Ümran, öldü
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Son Dakika | ÇANAKKALE Gün batımını izlerken uçurumdan düşen mühendis Ümran, öldü

Bir son dakika haberine göre Gün batımını izlerken uçurumdan düşen mühendis Ümran, öldüÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, arkadaşları ile tatil yapan endüstri mühendisi Ümran Önür (28), gün batımını izledikleri Polente mevkiinde, dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanarak, yaşamını yitirdi.

23.08.2020 18:50 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:02

Gün batımını izlerken uçurumdan düşen mühendis Ümran, öldü

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, arkadaşları ile tatil yapan endüstri mühendisi Ümran Önür (28), gün batımını izledikleri Polente mevkiinde, dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanarak, yaşamını yitirdi.

İstanbul'da özel firmada satış danışmanı olarak çalışan endüstri mühendisi Ümran Önür, arkadaşlarıyla Çanakkale'nin turizm merkezi Bozcaada'ya geldi. Önür, dün akşam üzeri arkadaşları ile Bozcaada'da gün batımını izlemek için Polente mevkiine gitti. Burada güneşin batışını izleyen Ümran Önür, bir süre sonra gözden kayboldu. Beraberindeki arkadaşları bir süre Önür'ü aradı, ancak bulamadı. Ardından durum jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekibinin geniş çaplı araması sonuca gece saat 01.30 sıralarında Ümran Önür'ün uçurumda cansız bedeni bulundu. Ümran'ın dengesini kaybederek düştüğü değerlendiriliyor.

Jandarma, Ümran Önür'ün arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Aile ise, kızlarının ölüm haberiyle yıkıldı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)

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Son Dakika | ÇANAKKALE Gün batımını izlerken uçurumdan düşen mühendis Ümran, öldü

Kaynak: DHA

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