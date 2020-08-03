Son dakika... Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı Gelen son dakika haberine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Paşaköy ve Kulfal köyleri arasındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 9 arazöz, 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında 8 hektarlık bir alanda hasar oluştu.

Kaynak: AA