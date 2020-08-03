Son dakika... Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Gelen son dakika haberine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
03.08.2020 20:37 | Son Güncelleme: 03.08.2020 21:39
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Paşaköy ve Kulfal köyleri arasındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 9 arazöz, 2 dozer sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında 8 hektarlık bir alanda hasar oluştu.
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Kaynak: AA