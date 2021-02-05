Son dakika... Çanakkale'de yoğun sis kazaya neden oldu: 1 yaralı
Gelen son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Geyikli'den Ezine'ye seyreden Muhsin G. idaresindeki 34 GV 8129 plakalı otomobil ile Geyikli istikametine seyreden Hüsnü T. yönetimindeki 17 ACE 425 plakalı tır, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Ezine-Geyikli yolu kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralan tır şoförü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması ve kazaya karışan otomobilin yol üzerinden kaldırılması sonucu tekrar trafiğe açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü