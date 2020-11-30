Son Dakika | Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
30.11.2020 16:01 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:04
Son dakika haber... Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Zanlılar H.Ş. ve S.Y'yi gözaltına alan ekipler, 4 pakette 168,55 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü