Son dakika... Çanakkale'de uyuşturu ticaretine 2 gözaltı Son dakika gelişmesine göre Çanakkale'de uyuşturu ticaretine 2 gözaltıÇANAKKALE'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, Polis Özel Harekat destekli bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan iki şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturu ticaretine 2 gözaltı ÇANAKKALE'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, Polis Özel Harekat destekli bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan iki şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturu ticareti yapan iki şüpheliyi tespit etti. Polis Özel Hareket destekli bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturu ticareti yapan şüpheliler B.A ve C.Ç. gözaltına alındı. Operasyonda evde yapılan aramada, 1,5 kilogram Sentetik Kannabinoid maddesi, 7 Lyrica hap, 1 hassas terazi ve 1,48 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Kaynak: DHA