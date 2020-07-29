Son dakika... Çanakkale'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 234 bin 654 oldu Son dakika ekonomi haberine göre Çanakkale'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 234 bin 654 oldu.

Çanakkale'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 234 bin 654 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Çanakkale'de Haziran ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 234 bin 654 olduğu bildirildi. Haziran ayında 76 bin 58 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41,2'sini otomobil, yüzde 38,8'ini motosiklet, yüzde 10,5'ini kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 1,3'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 46,0 arttı.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı toplam 23 milyon 519 bin 132 oldu

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA